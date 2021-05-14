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Kadın - Aile Közlenmiş biber çorbası nasıl yapılır? Köz biber çorbası tarifi
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Közlenmiş biber çorbası nasıl yapılır? Köz biber çorbası tarifi

Biber çorbası nasıl olur? Evde leziz ve sağlıklı bir çorba hazırlamak isteyenler kapya biber çorbası tarifini araştırıyor. Peki, kapya biberden nasıl çorba yapılır? Kırmızı biber çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:34:00 -
Közlenmiş biber çorbası nasıl yapılır? Köz biber çorbası tarifi

Akşam yemeği için leziz bir çorba tarifi arayanlar kapya biber çorbası tarifini araştırıyor. İşte, közlenmiş biber çorbası tarifi…

Köz biber çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet közlenmiş kapya biber
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 6 su bardağı su
  • 1 çay bardağı süt
  • Sıvı yağ
  • Rende kaşar peyniri

Közlenmiş biber çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle biberleri közleyin ya da varsa derin dondurucudan çıkardığınız biberi de kullanabilirsiniz.

Bir miktar sıvı yağı tencereye alıp unu kavurun.

Ardından köz biberi ekleyip karıştırın.

Suyu azar azar ekleyip karıştırmaya devam edin.

Baharatları ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.

Ardından çorbayı blendardan geçirin ve sütü ekleyin.

Çorbanızı ikram ederken tabaklara kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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