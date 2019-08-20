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Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2019 Salı 18:38
Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kozan Mansurlu karayolu Haymalar mevkisinde meydana geldi. Musa Kaya idaresindeki 01 Y 4151 plakalı otomobil ile Önder Yaprak (44) idaresindeki 01 BV 237 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Musa Kaya idaresindeki otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan portakal bahçesine düştü. Kaza sonrası otomobil şoförlerinden Musa Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan diğer otomobilde bulunan otomobil sürücüsü Önder Yaprak ile araçta yolculuk eden Melehat Yaprak (43) ve Ömer Yasin Yaprak (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:38
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