Kozan'da portakal çiçeği kokulu muhteşem festival! Tarihi çarşıda 6 asırlık gelenek yeniden canlandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Kozan Portakal Çiçeği Festivali", tarihi çarşıda kurulan tezgahlar ve renkli görüntülerle dikkat çekti. Yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip yapıların bulunduğu çarşıda gerçekleştirilen festivalde Osmanlı geleneği günümüze taşındı.

Kozan'ın coğrafi işaret başvurusu yapılan ciğer kebabı, tezgah başında davul zurna eşliğinde vatandaşlara sunulurken, alanda büyük bir coşku yaşandı. Festival çerçevesinde Kozan portakalı ise gelin ve damat kostümlerine yansıtılarak kortejlerde sergilendi, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kozan Belediyesi tarafından düzenlenen festival, esnafın yüzünü güldürdü. Yaklaşık 230 esnafın yer aldığı etkinlikte, ilçe dışından gelen binlerce ziyaretçi tarihi sokakları doldurdu. Portakal çiçeği kokusunun hakim olduğu sokaklarda ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de festival coşkusunu yaşadı.

"Adana Kralı" olarak bilinen Hüseyin Şen'in katılımıyla renklenen festivalde, "Hediye Portakal" isimli esnafın hazırladığı portakal temalı gelin ve damat kostümleri yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar bu kostümlerle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Festivalde Osmanlı geleneği olan "siftah" da yaşatıldı. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, esnafa siftah parası ve mektup takdim etti. Başkan Atlı, beklenenin üzerinde katılım olduğunu belirterek, "İlçemizde hem geleneği günümüze taşıdık hem esnafımızın yüzünü güldürdük. İlçemizi ziyarete gelen vatandaşlarımız 6 asırlık geçmişe sahip tarihi Hoşkadem Camii ve çevresindeki konakları gezme imkanı buldu. Kozan, portakal çiçeğinin kokusuyla binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, tarihi dokusuyla da misafirlerini etkiliyor. Tüm ziyaretçilerimizi bu manevi atmosferi yaşamaya davet ediyoruz" dedi. Festivalde üreticiler de yerini aldı.

Çilekler buket, narenciye çiçekleri ürünlere yansıdı

İlçede üretim yapan Fulya Mulla, hazırladığı çilek buketleriyle görsel şölen sunarken, kadın üreticiler ise yöresel lezzetler, el yapımı kilimler ve tescilli ürünleri satışa sundu. Çevre illerden festivale katılan vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, portakal çiçekleri eşliğinde tarihi atmosferde keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti.

Festival gelini olarak seçilen İlknur Hülya Şahin de yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, Festival geliniyim, çok kalabalık ve heyecanlı geçiyor. İlgi çok fazla" diye konuştu.

Turunç Birliği temsilcisi Mevlüt Gönen ise ilçede binlerce dönüm alanda açan narenciye çiçeklerinin kokusunun kenti sardığını ifade ederek, festivale gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Festivalde Kozan Belediyesi Ebulfeyz Elçibey Sanat grupları ve İnkilap İlkokulu öğrencilerinin mehteran takımı gösterileri büyük alkış aldı.