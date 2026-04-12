Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine “30 dakika içinde vururuz”

Pakistan’daki görüşmeler devam ettiği sırada İran ordusu, Fujairah Limanı'ndan Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen bir ABD destroyeri tespit etti. Durumun Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla ABD heyetine iletilmesiyle gerilim zirveye tırmandı.

Boğazda namlular gölgesinde diplomasi

İran heyetinin, geminin ilerleyişini sürdürmesi halinde yarım saat içinde müdahale edileceği yönündeki kesin mesajı sonrası, ABD destroyerinin durduğu ve bir süre bekledikten sonra geri döndüğü rapor edildi.

Trump’tan "Mayın temizleme" iddiası

Gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizleme sürecini başlattıklarını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe vuruldu. Elinde kalan tek şey bir geminin deniz mayınlarından birine çarpma tehdidi. Biz Çin, Japonya ve Almanya gibi birçok ülke için boğazı güvenli hale getiriyoruz."

Enerji piyasaları ve tanker trafiği

Açıklamasında petrol ve doğal gaz sevkiyatına da değinen Trump, boş tankerlerin petrol yüklemek için ABD’ye doğru yola çıktığını belirtti. Dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip olduklarını savunan Trump, uluslararası medyanın "İran kazandı" şeklindeki haberlerini de sert bir dille eleştirdi.

Bölgedeki son durum

İran'ın iddiası: Tahran yönetimi, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçemediğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını savunuyor.

ABD'nin pozisyonu: Beyaz Saray, bölgedeki varlığını "serbest geçişi koruma" ve "temizlik operasyonu" olarak nitelendiriyor.

Arabulucu Pakistan: Diplomatik temasların bu askeri gerilimden nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki bu güç gösterisi, küresel enerji arzı ve bölgesel güvenlik açısından endişeleri artırmaya devam ediyor.