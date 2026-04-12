  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barzani ve Talabani'nin adayları kaç oy aldı? Irak cumhurbaşkanını seçemedi Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! “Karşıya bak Özgür, karşıya!” Sarı Şeytan Trump, yine tehditler savurdu: Hürmüz yakında açılacak! Anlaşma olmazsa harekete geçeriz Katil, İran ve Lübnan sonrası Suriye'ye yöneldi Başsavcılık harekete geçti! Tanju’nun kurban istismarına soruşturma İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk Siyoniste göre sadece 16 füze vurmuş İran 650 füze atmış! Macron, 'Az önce Erdoğan ile görüştüm' diyerek duyurdu: Mutabık kaldık Önce Doğu'yu ardından ülkeyi ayağa kaldırdık "PKK'nın yerinde olsam Ramazan'da saldırırım" diyen Emin Çölaşan yoğun bakımda!
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine "30 dakika içinde vururuz"
Gündem

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine “30 dakika içinde vururuz”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine "30 dakika içinde vururuz"

Pakistan'da İran ve ABD heyetleri arasında diplomatik pazarlıklar sürerken, Hürmüz Boğazı askeri bir eşiğin kıyısından döndü. Bir ABD donanma gemisinin bölgedeki hareketliliği üzerine İran tarafı "30 dakika içinde vururuz" uyarısında bulundu. Sert restin ardından ABD gemisinin rotasını çevirdiği bildirildi.

Pakistan’daki görüşmeler devam ettiği sırada İran ordusu, Fujairah Limanı'ndan Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen bir ABD destroyeri tespit etti. Durumun Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla ABD heyetine iletilmesiyle gerilim zirveye tırmandı.

Boğazda namlular gölgesinde diplomasi

İran heyetinin, geminin ilerleyişini sürdürmesi halinde yarım saat içinde müdahale edileceği yönündeki kesin mesajı sonrası, ABD destroyerinin durduğu ve bir süre bekledikten sonra geri döndüğü rapor edildi.

Trump’tan "Mayın temizleme" iddiası

Gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizleme sürecini başlattıklarını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe vuruldu. Elinde kalan tek şey bir geminin deniz mayınlarından birine çarpma tehdidi. Biz Çin, Japonya ve Almanya gibi birçok ülke için boğazı güvenli hale getiriyoruz."

Enerji piyasaları ve tanker trafiği

Açıklamasında petrol ve doğal gaz sevkiyatına da değinen Trump, boş tankerlerin petrol yüklemek için ABD’ye doğru yola çıktığını belirtti. Dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip olduklarını savunan Trump, uluslararası medyanın "İran kazandı" şeklindeki haberlerini de sert bir dille eleştirdi.

 

Bölgedeki son durum

  • İran'ın iddiası: Tahran yönetimi, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçemediğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını savunuyor.
  • ABD'nin pozisyonu: Beyaz Saray, bölgedeki varlığını "serbest geçişi koruma" ve "temizlik operasyonu" olarak nitelendiriyor.
  • Arabulucu Pakistan: Diplomatik temasların bu askeri gerilimden nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki bu güç gösterisi, küresel enerji arzı ve bölgesel güvenlik açısından endişeleri artırmaya devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yakup

İran bir işe yarasa da İsrail ortadan kaldırsa büyük bir hayır işler. Gerisi hikaye.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23