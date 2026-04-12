Saat ve dakikalar neden 60’a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş...
Saat ve dakikalar neden 60'a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş...

Zaman kavramının içinin tamamen boşaltılmış olduğu bu dünyada öylesi bir sistemle karşı karşıyayız ki...

Modern dünyada metrik sistemden para birimlerine kadar her şey 10'un katları şeklinde ilerlerken, zaman neden hâlâ binlerce yıllık bir kurala inatla sadık kalıyor? Bir dakikanın neden 100 değil de 60 saniye olduğu sorusunun cevabı, Fransız devrimcilerin hüsranla biten radikal deneylerinden Mezopotamya'daki antik el hesaplarına kadar uzanan çarpıcı bir hikâyede gizli. Üstelik bu gizemin anahtarı, şu an tam da parmaklarınızın ucunda duruyor olabilir! Peki, modern bilimin bile dokunmaya cesaret edemediği bu "60" takıntısının arkasındaki o matematiksel üstünlük ne? İşte detaylar…

Modern dünyada metrik sistemden para birimlerine kadar her şey 10'un katları şeklinde ilerlerken zaman neden hala inatla 60'lık bir düzene hapsolmuş durumda?

Cevap, Fransız devrimcilerin başarısız deneylerinden Mezopotamya'daki antik el hesaplarına kadar uzanan büyüleyici bir yolculukta saklı. 1793 yılında Fransız devrimciler, zamanı da "mantıklı" hale getirmek için radikal bir adım attılar. Günü 10 saate, her saati 100 dakikaya böldüler.

Ancak bir sorun vardı: Bu sistem halka uymadı. Hem mevcut saatleri değiştirmek çok pahalıydı hem de Fransa bu sistemle dünyadan izole olmuştu. Sadece bir yıl süren bu modern deneme, tarihin tozlu raflarına kalktı ve dünya kadim sistemine geri döndü. Sadece bir yıl süren bu modern deneme, tarihin tozlu raflarına kalktı ve dünya kadim sistemine geri döndü. Peki, neden 60? Bu gizemin kökeni Mezopotamya'da yaşamış Sümerlere dayanıyor. Sümerlerin neden 60'ı seçtiğine dair en popüler teori, aslında vücudumuzun doğal bir hesap makinesi olması.

Sol elinizin baş parmağıyla diğer dört parmağınızdaki eklemleri tek tek sayın: 12 sayısına ulaşırsınız. Sağ elinizin her bir parmağını ise bu 12'li setleri işaretlemek için kullandığınızda (12x5), karşınıza 60 çıkar. Ayrıca 60, matematiksel bir "süper sayı"dır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dahil olmak üzere tam 12 farklı sayıya bölünebilir. Bu da antik çağda ticaret, tarım ve miras paylaşımları için muazzam bir pratiklik sağlıyordu. Babilliler ise Sümerlerden aldıkları 60'lık sistemi gökyüzü gözlemlerine taşıdı. Onlar için dakika ve saniye, sadece zamanı değil; yıldızların ve gezegenlerin gökyüzündeki mesafelerini ölçmek demekti. Bugün kullandığımız internet protokollerinden navigasyon sistemlerine kadar tüm dijital ağlar, aslında binlerce yıl önce kil tabletlere kazınan o antik matematik üzerine kurulu. 20. yüzyılda saniyeyi "atom saatleriyle" yeniden tanımlamış olsak bile, o 60'lık yapıdan vazgeçemedik. Görünüşe göre, Sümerlerin parmak eklemleriyle yaptığı o basit hesap, insanlık var olduğu sürece bileğimizdeki saatlerde yaşamaya devam edecek.

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi
Gündem

Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak" ifadelerini kullandı.
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti
Gündem

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti

Nevşehir mitinginde Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik yuhalama organize ettiği yönündeki tartışmalar gündemi hareketlendird..
Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın
Gündem

Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” çocuk - yaşlı ve yaban..
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
