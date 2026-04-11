Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Videoda oldukça sinirli olduğu gözlenen vatandaş, çocuk yapmayı sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir süreklilik meselesi olarak ele aldı.

"Senin emekli maaşını benim oğlan mı ödeyecek?"

Gelecekteki ekonomik dengelere dikkat çeken vatandaş, "Senin emekli maaşını ileride kim ödeyecek? Benim oğlan mı ödeyecek? French bulldog mu ödeyecek senin maaşını?" sözleriyle sitemini dile getirdi.

"Biz buğday lapasıyla, tarhanayla büyüdük"

Gençlerin çocuk yapmamak için sunduğu "ekonomi kötü, bebek bezi ve mama pahalı" gibi gerekçelere de değinen vatandaş, kendi neslinin hangi şartlarda büyüdüğünü hatırlattı. Modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren konuşmacı, "Biz nasıl büyüdük? Buğday lapası yedik, tarhana içtik. Avokado mu verdiler bize? Smoothie mi içtik biz?" diyerek geçmişle günümüz arasındaki yaşam tarzı farkına dikkat çekti.

Sosyolojik bir bakış açısı: "Kontak kapatamazsınız"

Çocuk yapmamanın bir "üretimi durdurma" kararı gibi algılanamayacağını belirten vatandaş, hayatın devamlılığı için neslin sürmesi gerektiğini vurguladı. "Bir fabrika ben üretim yapmayacağım diyebilir, siz kontak kapatamazsınız!" ifadeleriyle konuyu toplumsal bir sorumluluk çerçevesinde değerlendirdi.

Mizahi bir dille nesil çatışmasını ve ekonomik kaygıları harmanlayan video, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kesim vatandaşın haklı olduğunu savunurken, diğer kesim ise günümüz şartlarının çocuk büyütmek için çok daha zorlayıcı olduğunu ifade etti.