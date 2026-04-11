  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı Meclis'ten kaçan cezasını ödeyecek İran hala binlerce füzeye sahip' Çin’den Afrika’ya Tarihi Jest! Sıfır Gümrük Vergisi Dönemi Başlıyor! Kanayan yaraya MHP parmak bastı Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor! 11 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran'a 10 bin 800'den fazla hava saldırısı yaptı Korkak Yahudi yere inemedi Hikmet Hırsızlarına Karşı Hakikat Müdafaası: "Kültür Ajanları" Suçüstü Yakalandı! “Bolu Sever”ciler cezaevinde! Vurguncular tutuklandı
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmaya başlandı. Bir vatandaşın, genç neslin bu tercihine karşı getirdiği mizahi ve sosyolojik eleştiriler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Videoda oldukça sinirli olduğu gözlenen vatandaş, çocuk yapmayı sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir süreklilik meselesi olarak ele aldı.

"Senin emekli maaşını benim oğlan mı ödeyecek?"

Gelecekteki ekonomik dengelere dikkat çeken vatandaş, "Senin emekli maaşını ileride kim ödeyecek? Benim oğlan mı ödeyecek? French bulldog mu ödeyecek senin maaşını?" sözleriyle sitemini dile getirdi.

"Biz buğday lapasıyla, tarhanayla büyüdük"

Gençlerin çocuk yapmamak için sunduğu "ekonomi kötü, bebek bezi ve mama pahalı" gibi gerekçelere de değinen vatandaş, kendi neslinin hangi şartlarda büyüdüğünü hatırlattı. Modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren konuşmacı, "Biz nasıl büyüdük? Buğday lapası yedik, tarhana içtik. Avokado mu verdiler bize? Smoothie mi içtik biz?" diyerek geçmişle günümüz arasındaki yaşam tarzı farkına dikkat çekti.

Sosyolojik bir bakış açısı: "Kontak kapatamazsınız"

Çocuk yapmamanın bir "üretimi durdurma" kararı gibi algılanamayacağını belirten vatandaş, hayatın devamlılığı için neslin sürmesi gerektiğini vurguladı. "Bir fabrika ben üretim yapmayacağım diyebilir, siz kontak kapatamazsınız!" ifadeleriyle konuyu toplumsal bir sorumluluk çerçevesinde değerlendirdi.

Mizahi bir dille nesil çatışmasını ve ekonomik kaygıları harmanlayan video, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kesim vatandaşın haklı olduğunu savunurken, diğer kesim ise günümüz şartlarının çocuk büyütmek için çok daha zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Karatay Belediyesi'nden umre ödüllü 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Helal olsun size koca yürekliler: İmam Hatipli gençler yine duygulandırdı
Gençlerin yüzde 12'si kumar, bahis ve tütün reklamlarını pasif olarak izliyor. Tehlike çok büyük!
Alın size CHP siyaseti! Kürsüde "Gençlerimizi Koruyalım", WhatsApp’ta uyuşturucu muhabbeti
Avrupa’da ekonomik sıkıntı gençleri bezdirdi! Biz demiyoruz Almanya söylüyor: Her 5 gençten biri ülkeden ayrılmak istiyor
7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

1071 yılın da müslüman Anadolu insanı zor şartlar da gelecek endişesi olmadan evlendiler çoluk çocuk sahibi oldular eğer bugünün gelecek endişesi taşıyan insanları gibi düşüncelerdi ülkemizin nüfusu 15 20 milyonu geçmezdi

Fetvacıoğlu

Birazda hükümete çatsaydı kadınlara verilen haklardan dolayı işsiz erkek kalmayıncaya kadar kadın çalışan sayısını azaltıp ev kadınlarına maddi yardım sağlansa iyi olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23