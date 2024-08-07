  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan çok önemli Montella kararı!

İnstagram bugün açılacak mı? 'Akşama doğru...'

Kulağı delik Abdulkadir Selvi tüm Türkiye’ye duyurdu! İmamoğlu, İBB başkanlığını o isme bırakacak

Katil İsrail’den Haniye suikastiyle ilgili itiraf! Beyaz Saray küplere bindi

Yatırımcısı endişeli: Altın düşüyor!

Yeni Şafak yazarından Türkiye’yi sarsacak "Ümit Özdağ" iddiası! Telegram gruplarında bu faşist köpekler…

Böyle olur Zillet Medyasının ahlakı Hapis cezası alanı akladı bir gün bile yatmayanı suçladı

2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Japonya'da Türkiye isyanı! Çin yerimizi aldı, Ankara'ya gidip onlarla anlaşmalıyız

İsrail askerlerine kutu kutu yemek taşıyan KFC ve Pizza Hut belasını buldu! Şoktalar
Gündem Kozan depremiyle ilgili rahatlatan açıklama!
Gündem

Kozan depremiyle ilgili rahatlatan açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 12:26:00 -
Kozan depremiyle ilgili rahatlatan açıklama!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kozan'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kozan’da meydana gelen depremin biriken enerjinin boşalması sonucu yaşandığını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Baki, “Bunlar artçı depremler. Kahramanmaraş depreminin artçılarıdır. Biriken enerji boşalımı olarak değerlendirebiliriz. Doğu Anadolu fayı Kahramanmaraş’a kadar gelir ve buradan üç kola ayrılır. Bir kol Kozan’a iner. Bir kol İskenderun Körfezi’ne uzanır, bir kol da Hatay’a uzanır. Bu hatta yaşanan deprem Kozan’daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır” dedi.

Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları
Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları

Yaşam

Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deprem bölgesinde hasat zamanı
Deprem bölgesinde hasat zamanı

Tarım

Deprem bölgesinde hasat zamanı

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Gündem

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DepArSisTR

eeee madem bu kadar derinlemesine biliyorsun sanki bu deprem olmadan önce elinde ölçüm analiz veri varmış gibi sallıyorsun da bundan sonrası için ne biliyorsun onuda söyleyeseydin :)))) salla dur.
Rusya Tarım Bakanlığı ilk kez açıkladı Türkiye 5 milyar dolar ödeyip satın aldı
Ekonomi

Rusya Tarım Bakanlığı ilk kez açıkladı Türkiye 5 milyar dolar ödeyip satın aldı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'ye buğday, bezelye, arpa, yağlık keten, ayçiçek yağı gibi ürünlerin satışının yapıldığını açıkladı. Bu satışı..
Doğu Perinçek Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarabilecek ülkeyi açıkladı
Gündem

Doğu Perinçek Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarabilecek ülkeyi açıkladı

Vatan Partisi Lideri Perinçek katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirme konuştu. Perinçek, Dünya Savaşını kimin çıkaracağı yönündek..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sürpriz gelişmeyi duyurdu: Çelik Kubbe Projesi karara bağlanmıştır
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sürpriz gelişmeyi duyurdu: Çelik Kubbe Projesi karara bağlanmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'nin karara bağlandığını açıklad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23