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Kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp can verdi

Yalova'da kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Gökhan Hasar (29) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:26
Kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp can verdi

Olay, Yalova’da Termal Yolu üzerinde meydana geldi. Çam ağaçlarından kozalak toplamak isteyen Gökhan Hasar, çıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı. Çevreden görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Gökhan Hasar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.  Hasar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Yalova İtfaiyesi ekiplerinin de desteği ile ağaçtan indirilerek Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Hasar'ın ölüm haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:26
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