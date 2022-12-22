Kozalak şurubu tarifi nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu çam kozalağı faydaları: Koah, öksürük krizlerine çözüm oluyor!

Pek çok yerde ev dekorunda ve çeşitli süs malzemelerinde kullanılan kozalak, çam ağaçlarından toplanır. Çam kozalağı üzerine yapılan araştırmalar, kozalağın sağlık için oldukça faydalı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kozalağın yapısında bulunan mineral ve vitaminleri en iyi şekilde almak için son günlerde pek çok kişinin dilinde çam kozalağı şurubu dolanmaktadır.

Kozalak şurubu faydaları Saraçoğlu tarafından çam ağacının şifalı etkilerini anlatmakta ve ağacın yapraklarının astım için faydalarından ve solunum yolu sağlığı için olumlu etkilerinden sık sık bahsetmektedir. Bununla birlikte akciğer hastalıklarında, müzmin öksürüklerde, balgam söktürme ve nefes açma gibi konularda yardımcı olduğunun da altını çizmiştir. Hakiki kozalak şurubu yaparken güvendiğiniz yerden malzemeleri temin edin.

Peki, çam kozalak şurubu nedir? İşte çam kozalak şurubuna dair merak edilenler...

Kozalak Şurubu Nedir?

Kozalak şurubu, çam kozalaklarının kaynatılıp şurup kıvamını almasından elde edilen faydalı bir içecektir. İnsan sağlığı için faydalı olan kozalak şurubu, bitkisel tedavi yöntemleri arasında oldukça popülerdir. Bazı yörelerde kozalak şurubuna kozalak reçeli adı da verilmektedir. Şurup ile reçel arasındaki ince çizgiyi ayırt etmek için kozalak kaynatılırken sıvı miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kozalak şurubu daha sıvı bir besindir. Reçel ise bir miktar kıvamlıdır.

Kozalak şurubu; bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur. Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını sağlar. Metabolizmayı düzene sokar, uyku sorunlarının üstesinden gelir. Kozalak şurubunun sakinleştirici etkisi vardır, stresli anlarda tüketilebilir. Kozalak şurubu bir türlü bitmeyen öksürük krizlerine çözüm oluyor, kısa sürede öksürüğün tamamen geçmesini sağlıyor. Grip, nezle gibi kış hastalıklarının hızla geçmesine destek oluyor. Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecine de olumlu katkıda bulunduğu söyleniyor.

Çam Kozalak Şurubu Tarifi İçin Malzemeler

50 adet yeşil kozalak

15 adet top karabiber

9 adet karanfil

4.5 litre su

1.5 su bardağı bal

Kozalak Şurubu Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce kozalakları şehir dışı ormanlardan toplayalım bir gün limonlu suda ıslanalım bir kaç defa suyu değiştirelim. Daha sonra kozalakları tencereye alalım. Bal hariç diğer malzemeleride ilave edelim. Ocağa alalım kaynadıktan sonra ocağın en küçük gözünde çok kısık ateşte 24 saat kaynatalım. Kaynadıkça vitamini suya daha çok çıkıyor. Ocaktan aldıktan sonra bal ilave edelim. Daha fazla ve az ilave edebilirsiniz damak tadına göre ayarlayabilirsiniz. Sıcakken kavanozlara dolduralım ve kapatalım vakumlandıktan sonra açınca buzdolabında saklayalım.

Kozalak şurubu KOAH hastasına iyi gelir mi?

Yerel adıyla çam kozalağı pekmezi olarak da bilenen doğal şurup sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği, nefes darlığı, KOAH hastalarına şifa olduğu ayrıca korona virüse karşı da vücudu direncini korur.

Kozalak Şurubu Faydaları – Bakın Nelere İyi Geliyor!

1) Solunum Yolunu Rahatlatır

Kozalak şurubu neye iyi gelir diye merak ediyorsanız bu faydalı şurubun nefesi rahatlattığını ifade edebiliriz.

Solunum yolunda oluşan enfeksiyon ve çeşitli hastalıklar kozalak şurubu sayesinde iyileştirilebilir.

Sık sık öksürük problemi yaşıyorsanız, konuşurken nefes darlığı yaşıyorsanız siz de en kısa zamanda doğal kozalak şurubu tüketebilirsiniz.

2) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kozalak şurubu neye yarıyor sorusuna en güzel cevaplardan biri de vücudun direncini artırıyor olmasıdır.

Çam kozalağının yapısında bulunan faydalı mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda etkili sonuçlar verir.

Kozalak şurubu, bağışıklık sistemini koruyan ve güçlendiren bitkisel bir takviyedir.

Eğer düzenli kozalak şurubu tüketirseniz mevsim geçişlerine karşı vücudunuzu korumuş olursunuz. Böylece hastalıklardan uzak bir yaşam sürebilirsiniz.

3) Strese İyi Gelir

Yapılan araştırmalar kozalak şurubunu içen kişilerin rahatladığını ve sakinleştiğini belirtmektedir.

Dinlendirici özelliği olan kozalak şurubu stresi ve strese bağlı hastalıkları yok etmektedir.

Gergin geçen günlerin ardından, uyku problemi yaşadığınız dönemlerde kozalak şurubu tüketebilirsiniz.

Stresten arınan vücudun ilk belirtisi parlak bir cilttir yani kozalak şurubu cilde faydaları olan ve görünümü tazeleyen bir etkiye de sahiptir.

4) Mikropları Temizler

Kozalak şurubu faydaları arasında hastalıklara karşı önleyici etkisi de vardır.

Vücuda zarar vermeye çalışan bakteri ve virüsler, kozalak şurubu sayesinde temizlenir.

Enfeksiyon, iltihap gibi durumları bitkisel bir destekle yok etmek için kozalak şurubunu tüketebilirsiniz.

Arınmış bir bedene kavuşmak ve daha sağlıklı vücut fonksiyonlarına sahip olmak için kozalak şurubu ile tanışmalısınız.

5) Saçları Besler

Kozalak şurubunun faydaları arasında saçları besleme görevi de yer alıyor.

Kurumuş ve yıpranmış saçlarınız varsa, kozalak şurubu sayesinde saçlarınıza canlılık ve vitamin katabilirsiniz.

Dilerseniz bir miktar saç maskesine ekleyerek dilerseniz kozalak şurubunu düzenli tüketerek faydalarını alabilirsiniz.

6) Ağız ve Diş Sağlığını Korur

Kozalak şurubunun faydaları arasında ağız sağlığına iyi gelmesi de bulunmaktadır.

Ağız ve diş sağlığı konusunda hassas olanlara kozalak şurubu öneriliyor. Kendine has bir aroması olan kozalak şurubu ağız içinde bakteri üremesine engel oluyor.

Diş çürümesine engel olan kozalak şurubu, dişlerin daha sağlıklı görünmesine destek olur.

Ağız içinde oluşan yaraların iyileşmesi için de kozalak şurubunu tüketmeniz önerilir.

7) Vücudu Canlandırır

Birçok faydasından dolayı tükettiğiniz kozalak şurubu etkileri arasında enerjiyi yükseltmesinin de olması ekstra bir bonus gibidir!

Kozalak şurubu vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır.

Gün içinde daha aktif ve enerjili olmak isterseniz kozalak şurubunu ölçülü tüketebilirsiniz.

Kendinizi daha dinamik hissetmek istediğinizde ve hareketli bir güne hazırlanırken kozalak şurubundan faydalanabilirsiniz.

Kozalak Şurubu Nasıl Yapılır? Tarif 2.

nefisyemektarifleri'ne göre: Kozalak şurubunu evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1.5 litre su

25 adet yeşil kozalak

4 bardak şeker

Limon suyu

Hazırlanışı:

Kozalak şurubu için hazırlanan yeşil kozalakları güzelce yıkayın ve su dolu bir tencere içinde 1 gece bekletin. Geceden bekleyen kozalakların suyunu yenileyin ve kaynamaya alın. Bir müddet kaynayan kozalakların suyunu yeniden değiştirin ve birkaç saat daha kaynamasını sağlayın. Yaklaşık 3 saat kaynayan kozalakların üzerine şekeri dökün. Kısık ateşte zaman zaman karıştırarak pişirin. Şeker kaynamaya başladığında kozalakların üzerinde köpük oluşabilir. Bu köpükleri kaşıkla alabilirsiniz. Kıvam alan kozalak şurubunun altını kapatın ve sıcaklığının geçmesi için dinlendirin. Daha sonra kozalak şurubunu saklayacağınız kavanoz ya da şişelerin içine suyunu aktarın. Serin yerde kozalak şurubunu muhafaza edebilirsiniz.

Kozalak Şurubu Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Kozalak şurubu faydası

Kozalak şurubunu gün içinde 1 tatlı kaşığı tüketmeniz önerilir.

Kronik bir hastalığınız ve düzenli kullandığınız ilaçlarınız varsa, kozalak şurubu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Kozalak şurubu nasıl tüketilmeli konusunda özenli olmalısınız çünkü faydalarını görmek için düzenli bir şekilde ve ölçülü miktarda tüketmelisiniz.

Eğer günlük tüketim miktarını aşarsanız mide problemlerini yaşayabilirsiniz.

Kozalak Şurubu Zararları ve Yan Etkileri

Kozalak şurubunu evinizde kendiniz hazırlamak isterseniz yeşil kozalakları kullanmalısınız.

Tercih edilen kozalakların iyi bir şekilde temizlenmiş olması gerekir. Üzerinde toz ve toprak olan kozalaklardan yapılan şurup böbreklerinize zarar verebilir.

Kozalak şurubu faydaları ve zararları karşılaştırılınca elbette faydaları ağır basar ama bazı bünyelerde olumsuz etkiler de oluşturabilmektedir.

Günde 1 tatlı kaşığından fazla kozalak şurubu tüketimi de çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle ölçülü olmalısınız.

Kozalak Şurubu Fiyatı Ne Kadar? Nerede Satılır?

Kozalak şurubu organik ürünler satışı yapılan mağazalardan temin edilebilir.

Çevrenizde bulamadığınız durumlarda internet üzerinden satış yapan satıcılar ile iletişime geçebilirsiniz.

1 kavanoz kozalak şurubunun piyasa ortalaması TL değişmektedir.

Kozalak şurubu, kozalak macunu gibi ürünlerde doğal ve katkısız olanları tercih etmenizi öneririz.

Bebekler kullanabilir mi? Kozalak şurubu çocuğa verilir mi? Evet, ek gıdaya geçmiş bebeklere 2 yaşına kadar günde 1 çay kaşığı verebilirsiniz.

Kozalak kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet baton kakaolu kek

1 paket krema (200ml)

80 gr çikolata ( sütlü ya da bitter)

1 paket Kakaolu yaprak buğday gevreği

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Ceviz

Kozalak kurabiye tarifi

Keki iyice ufalıyoruz. İçerisine cevizi ve pudra şekerini ekliyoruz. Ocakta ısınan kremaya çikolatayı ekleyip eritiyoruz. Eriyen çikolatamızı da ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlayıp şekil veriyoruz. Sonra kakaolu gevreği sıra sıra kozalak görünümü vererek keke hafifçe batırıyoruz. Üzerine pudra şekeri serpip, servis yapıyoruz.