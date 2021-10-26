Kozalak şurubu nasıl yapılır?

Birçok faydası olan ve özelliklede astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara karşı iyi gelen Kozalak Şurubu tarifi.

Malzemeler

20-25 adet taze küçük yeşil karaçam kozalağı

Toz şeker

Limon suyu

İçme suyu

Çelik tencere

Yapılışı

Kozalakları akan su altında tek tek yıkayın. Yıkanan kozalakları derin bir kaba alın. Kozalakların üstünü geçecek kadar soğuk su, limon suyu ekleyip kozalakları bu su içinde 1 gün bekletin. Ertesi gün kozalakların suyunu süzüp aynı işlemi tekrar yapıp kozalakları su içinde bir gün daha bekletin. 3.gün kozalakları süzün. 1 Taşım olacak şekilde kozalakları 2 kez kaynatıp süzün ( bu işlemi 2 kez 1-2 taşım kaynatma şeklinde yapın) Kaynatıp süzme işlemleri önemli. Temizlenmiş kozalakların üstünü 4 parmak geçecek kadar kaynar halde ki içme suyunu tencereye ekleyin. Kozalaklı su kaynadığı an tencerenin altını kısıp tencerenin kapağını da azıcık aralık bırakıp tencereyi çok kısık ateşte 1,5 -2 saat kadar kaynatın. Süre sonunda tencerenin altını kapatın. Ağzı kapalı şekilde 24 saat bu şekilde soğutun. Tenceredeki suyu bir tülbent ile bir kaba süzün ve süzülen kozalak suyunu bardak ile ölçerek tekrar tencereye alın. Kaç bardak su ölçtünüz ise o kadar şekeri de (birebir) tencereye ekleyin. Tencereyi ocağa alın ve tahta kaşık ile karıştıra karıştıra şekeri eritin. Pişme esnasında köpüklenme olursa köpükleri kevgir kepçe yardımı ile alıp atın. Köpükler olunca tencereye 1 yemek kaşığı limon suyu yada 3 parça limon tuzu atıp karışımı bir 10 dakika daha kaynatın. 1,5 saat kaynatalım. 15 dakika kadar dinlensin ve şişelere doldurup şişelerin ağızlarını sıkıca kapatıp şişeleri baş aşağı çevirip iyice soğutun. Şurubunuz hazır.