Koza Halı’dan güçlü büyüme hedefi!

Koza Halı, bölge bayi temsilcilerinin ve bayilerinin katıldığı 2024 yılı lansman toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. Renkli anlara sahne olan toplantıda 2023 yılı rakamsal verileri açıklanırken, 2024 yılı öngörüleri de paylaşıldı. 2023 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 138’lik bir büyümeyle kapattıklarını vurgulayan Cingisiz, büyüme rakamlarında artan enflasyon etkisinin de önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Koza Halı, 2022 yılında marka bilinirliğini yükseltmek adına başlattığı ve önemli bir mesafe kat ettiği tabelalaşma ve Gallery mağazaları yapılanmasına yıl boyu açılacak yeni mağazalarıyla devam edecek.

2023 yılı boyunca yeni 7 Koza Halı Gallery mağazasını hizmete açan şirket, geleneksel halı mağazası konseptinden uzaklaşarak, sade ve modern mimariye sahip bir “showroom” mantığıyla dizayn edilen ve sadece kendi ürünlerini sergilediği Koza Halı Gallery mağazalarında ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Yapım çalışmaları hızla devam eden 3 mağazası daha yakın zamanda hizmete girecek olan Koza Halı’nın hedefi 100 mağaza.

Yeni koleksiyonlarını “Kozadan Gelen Güç” temasıyla hayata geçiren Koza Halı, bu yıl 15 yeni koleksiyon ve 161 farklı deseni tüketicisinin beğenisine sunacak. Yeni koleksiyon ürünlerinin yanı sıra, bayileri için de yenilikler sunan Koza Halı, hem yurt içi hem de yurt dışı atılımları için çalışıyor. Açılış davetinde konuşma yapan Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz; ilki Sivas’ta açılan Koza Halı Gallery mağazalarının sayısının hızla artacağını ifade ederken, bu mağazalar için teşvik edici bazı kolaylıklar da sunacaklarına işaret etti. İbrahim Cingisiz sözlerine “Koza Halı Gallery mağazalarımızda özel mimari çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Koza Halı markasını tüm Türkiye’nin bildiği, güvendiği ve tercih ettiği bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmaları hızlanarak devam ediyor

İbrahim Cingisiz, Koza Halı’nın uzun süredir Amerika ve Avrupa pazarında global firmalara tedarik sağlayan ve denetlenen, makine ve tesis yatırımlarına devam ederek tasarım ve AR-GE çalışmalarına yatırım yapan, iç piyasada ve online pazarda satış hacmini her dönem arttıran ve marka yatırımıyla katma değerini yükselten bir şirket olduğuna işaret etti. Sözlerine “Kurumsal ve sürdürülebilir altyapıyı destekleyecek şekilde İK politikamızla markamızı güçlendirme, ihracatımızı yükseltme, katma değer oluşturma hedefimiz devam ediyor.” şeklinde devam eden Cingisiz, sektörde söz sahibi olan bir üretici olarak çağın gerektirdiği yenilikleri yakından takip etmekle mükellef olduklarını belirtti. Bu sebeple ürünlerde ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği önemsediklerini vurgulayarak, uzun yıllardır iç piyasada ve yurtdışında GRS sertifikalı pamuk içerikli kilimleri büyük markalarla buluşturduklarına işaret etti. İbrahim Cingisiz, “Bu yıl da yeni koleksiyonlarımızın içerisinde gururla bahsedeceğimiz geri dönüşüm polipropilen içerikli bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyonumuz da yine pamukta olduğu gibi, tekstil standartlarına göre uluslararası geçerliliğe sahip bir geri dönüşüm sertifikası olan GRS sertifikasına sahip. Özenle geliştirilmiş bu sürdürülebilir ürünlerle tüketicinin değişen taleplerini ve bilinçli tüketim ihtiyaçlarını cevaplamaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu. Özellikle ihracatta rakipler arasında öne çıkılmasında etken olan ürünlerin iç piyasada da yer edinmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Cingisiz, sözlerini “Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve sisal halı üretiminde dünyadaki en büyük 3 üreticiden biri olmamız ihracattaki yerimizi ve hedeflerimizi belirlerken bize yardımcı olan itici bir güç. Geçtiğimiz yıl ihracattaki yerimizi koruyarak iç piyasaya yaptığımız yatırım bunun bir kanıtı.” şeklinde noktaladı.

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