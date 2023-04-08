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Ekonomi Koza Altın, Kayseri'de 1,2 milyar dolar değerinde yeni rezerv buldu
Ekonomi

Koza Altın, Kayseri'de 1,2 milyar dolar değerinde yeni rezerv buldu

Yeniakit Publisher
2023-04-08 16:03:00 -
Koza Altın, Kayseri'de 1,2 milyar dolar değerinde yeni rezerv buldu

Koza Altın, Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmaları sonucunda 1,2 milyar dolar değerinde yeni altın rezervlerine ulaştı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Koza Altın, altın arama çalışmaları sonucunda ulaştığı yeni altın rezervlerine ilişkin yazıyı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.

Koza Altın tarafından 31 Mart 2023'te KAP açıklamasındaki 2022 yılı Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporunda, yıl içerisinde 206 bin ons altın üretilmesine rağmen mevcut rezervin 154 bin ons artış gösterdiği kamuoyuna duyuruldu.

1,2 milyar dolara ulaşan değer

Ayrıca, Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmalar neticesinde, 31 Mart 2023 UMREK raporunda 614 bin ons altın potansiyeli yeni keşif kaynak olarak ifade edildi. Devam eden çalışmalarla bu kaynağın artarak piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Gün yüzüne 2024'te çıkarılacak

Yapılan keşfin 2024 yılında üretime geçilerek bilançoya katkı vermeye başlaması bekleniyor. Söz konusu altın rezervi toprak altından çıkarıldıktan sonra Kayseri’de bulunan Himmetdede tesislerinde işlenecek.

200 sahada çalışmalar sürüyor

Bu gelişmelerin yanında, Koza Altın İşletmeleri mevcut rezervlerine yenilerine eklemek için elinde bulunan 200’e yakın ruhsatlı ve satın aldığı maden sahalarında sondaj ve araştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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