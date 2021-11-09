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Kadın - Aile Köz biberli hingel tarifi, nasıl yapılır? Hingel ne demek
Kadın - Aile

Köz biberli hingel tarifi, nasıl yapılır? Hingel ne demek

Tadı leziz, görüntüsü ise şahane olan Köz biberli hingel tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:40:00 - 2021-11-10 00:25:27
Köz biberli hingel tarifi, nasıl yapılır? Hingel ne demek

Hengel, hangel veya hingel, Kafkasya'da ortaya çıkmış içsiz bir tür mantıdır. Hınkel, mantı ile benzerlik göstermektedir. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • Hamur için
  • 2 bardak un
  • 1 bardaktan biraz az ılık su
  • Tuz
  • İç malzemesi
  • 2 haşlanmış patates
  • Tuz, baharatlar

Yapılışı

Una su ve tuzu ekleyip elinize yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. Ardından 20 dakika bekletin. Haşlanmış patatesleri ezin, baharat, tuz ekleyin. Dinlenmiş hamuru oklavayla açın, küçük bir bardakla yuvarlaklar yapın, üzerine patatesleri küçük küçük koyun, sonra da bohça gibi ya da poğaça gibi kapatın. 10 bardak suyu tencerede kaynatın, içine çok az yağ ve tuz koyun. Kaynayınca içine mantıları atın 6-7 dakika kaynasın. Bir tavaya zeytinyağı, baharat koyun mantıları atın içine döndürün. Afiyet olsun.

 

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