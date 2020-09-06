Koyununu kurtarmak istemişti... Genç çobanın yürek burkan ölümü
Kırıkkale’de gölete giren koyununu kurtarmak isteyen 23 yaşındaki Afgan uyguklu çoban boğularak hayatını kaybetti.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, görenlerin içini acıtan bir ölüm yaşandı.
İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yer alan Kenanbeyobası köyünde Afgan uyruklu 23 yaşındaki Muhammed Nadir Mis, hayvanlarını otlatmak için yola koyuldu.
Sürüsündeki bir koyunun gölete girdiğini ve çıkamadığını fark eden Muhammet, hayvanının arkasından suya girdi.
Koyunu kurtarmak için gölete giren Muhammet Nadir Mis’in de sudan çıkamadığı bildirildi.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servisine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve kurtarma timi sevk edildi. Gölette yapılan aramalar sırasında 23 yaşındaki Afgan uyruklu Muhammet Nadir Mis’in cansız bedenine ulaşıldı.
Kıyıya çıkarılan genç çobanın köpeği ise, göletin başından bir saniye ayrılmadı.
Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Mis’in cansız bedeni morga kadırıldı.