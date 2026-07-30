Koyunlu efsane Birko eski günlerine dönüyor

Niğde'nin sanayi tarihinde önemli bir yere sahip olan, ürettiği halılarıyla dünya pazarlarında adını duyuran Birko Koyunlu Halı, yeni yapılanma süreciyle yeniden üretim ve yatırımlarına hız verdi. Bir dönem binlerce aileye istihdam sağlayan fabrikanın yeniden eski güçlü günlerine dönmesi, Niğde kamuoyunda umutla karşılanıyor.

Fabrikada düzenlenen basın toplantısında Kurumsal İletişim Sorumlusu Hilal Okalin, üretim faaliyetleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. Basın mensupları da üretim alanlarını gezerek çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

"ÜRETİM VE SEVKİYAT KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"...

Hilal Okalin, Birko Koyunlu Halı'nın üretimini planlı şekilde sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayi ve müşterilere ürün sevkiyatlarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Şirketin yalnızca üretim yapan bir kuruluş olmadığını vurgulayan Okalin, istihdam oluşturan bölge ekonomisine katkı sağlayan ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen güçlü bir marka anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"NİĞDE'YE İLK SHOWROOM AÇILACAK"...

Birko Koyunlu Halı'nın yeni dönem hedefleri arasında Niğde şehir merkezinde ilk halı ve ev tekstili showroomunu açmak da bulunuyor. Şirket ayrıca zincir mağazalaşma sürecini Niğde'den başlatmayı, ilerleyen dönemde ise Türkiye'nin farklı şehirlerine yaymayı hedefliyor.

Birko'da hedef Dünya Markası Kimliğini yeniden güçlendirmek, Borsa İstanbul'da işlem gören ve yaklaşık 11 bin yatırımcısı bulunan Birko Koyunlu Halı, üretim, yatırım ve istihdam odaklı büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.

Şirket yönetimi, köklü geçmişten aldığı güçle üretmeye, yatırım yapmaya ve Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceklerini belirterek, ulusal pazardaki güçlü konumlarını uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Yıllarca Niğde ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Birko'nun yeniden güç kazanması, hem şehir ekonomisi hem de istihdam açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna