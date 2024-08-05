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Yerel Koyunları satan hırsız yakayı bakın nerede ele verdi!
Yerel

Koyunları satan hırsız yakayı bakın nerede ele verdi!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 11:34:00 -
Koyunları satan hırsız yakayı bakın nerede ele verdi!

Adana'da 60 küçükbaş hayvanı satan kişi, eğlence mekanında yakalandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 60 küçükbaş hayvanı çalıp satan çoban, eğlence mekanında eğlenirken yakalandı.

İlçeye bağlı Yüksekören Mahallesi’nde çobanlık yapan R.D., 2 Ağustos’ta ismi öğrenilemeyen bir şahsın 60 küçükbaş hayvanını çaldı. R.D., bu hayvanları daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan C.T. isimli şahsa sattı.

İhbar üzerine araştırma yapan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler R.D.’yi bir eğlence mekanında eğlenirken yakaladı. Gözaltına alınan R.D., suçunu itiraf etti. R.D., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 60 küçükbaş hayvanı satın alan C.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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