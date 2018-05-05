Köyüne giden İnce'den Bahçeli'ye cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk ziyaretini köyüne yaptı. İnce, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen şahıs" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de buradan cevap verdi. İnce "Bu doğru değil. Benim MHP'ye, ülkücülere hiçbir husumetim yok ama Bahçeli'nin politikalarını beğenmiyorum." dedi.

AİLESİ KARŞILADI

İnce, dünkü toplantıyla resmen partinin adayı olarak duyurulmuştu. CHP YalovaMilletvekili İnce, dün gece Ankara'daki törenin ardından memleketi Yalova'daki Elmalık köyüne gitti.

CHP'li adayı annesi Zekiye İnce, kız kardeşi Meryem Dönmez, kardeşleri Hüseyin İnce ve Zeynel İnce ile birlikte köylüler karşıladı.

"ELİMİZDE FIRSAT VAR"

"Gene geldik kürkçü dükkanına" diyen İnce, 'Tuncelili gariban amca Kamer, gariban tapu memurunun oğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gereğini yaptığını söyledi.

İnce şunları kaydetti: "Şimdi bir bende iş var bir de sizde. Elmalıklı kamyoncu Şerif'in oğlu ile millette iş artık. Eğer bu durumdan memnunsa bu millet, dolar 5 liraya gidiyor, Euro 6 liraya gidiyor, Dört milyon Suriyeli, herkes yoksulluktan şikayetçi. Bakalım memnun mu, değil mi? Değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz? Memleketin hali perişan, herkes görüyor bunu. Elimizde böyle bir fırsat var. Bir kez böyle fırsat var. Bunalmış bir millet var. Her gün kavga eden bir cumhurbaşkanı var. Bize bir şey lazım. Huzur lazım bize, barış lazım. Bu huzuru sağlayacağız hep birlikte. Bu memlekette barışı sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ. Hangi terör örgütü olursa olsun canına okuyacağız. İkinci büyük hedefimizde yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracağız. Bu ülkeyi soydurmayacağız. İhalelere fesat karıştırmayacağız. Garibanın hakkını yedirmeyeceğiz. Bunu yapacağız, bunu başaracağız. Önce içerde birlik, içerde dirlik. Sonra dünyaya da meydan okuyacağız. Bunu merak etmeyin ama içeride birliği sağlayamazsak, dirliği sağlayamazsak, dış politikayı, iç politika malzemesi haline getirirsek bu iş olmaz. Türkiye'nin bunu yapacak insan gücü var."

"HEPİNİZİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

CHP'li aday, kendisine "En büyük projen nedir senin?" nedir diye sorduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim en büyük projem huzur. Kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı. Bakın parti rozetimi çıkardım. Artık 'altı ok'u takmayacağım. Benim rozetim artık Türk bayrağı. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Bakın tek olan şeyler hepimizindir. Bayrak tek. Sadece CHP'lilerin mi bayrak? Hayır hepimizin. Vatan tek. Sadece AK Partililerin mi vatan? Hayır hepimizin. Atatürk tek. Hepimizin kurtarıcısı. Sadece CHP'lileri mi? Hayır değil. Cumhurbaşkanı da tek, bir tane. Cumhurbaşkanı partili olmaz. Cumhurbaşkanı CHP'li de olmaz, AK Partili de olmaz, MHP'li de olmaz, HDP'li de olmaz. Cumhurbaşkanı tarafsız olur, adil olur. Bunu başaracağız. Bundan yana hiçbir kuşkum yok. Ben yarın buradan ayrılacağım. Bir daha seçimden sonra gelebilirim. Bu yaz demek dalından kiraz yemek nasip olmayacak bize… Gittiğim yere Kiraz getirirsiniz kiraz, tamam mı?"

"ÜLKÜCÜLERLE HUSUMETİM YOK, BAHÇELİ'Yİ BEĞENMİYORUM"

İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen şahıs" demesi hakkında da şunları ifade etti: "Bu doğru değil. Benim MHP'ye, ülkücülere hiçbir husumetim yok. Tam tersine ikinci Yalova seçimlerini onların katkılarıyla aldık. Yani Yalova'daki MHP'liler, ülkücüler bizi ikinci Yalova seçimlerinde desteklemeseydi biz o seçimi alamazdık. Benim ülkücülere ve MHP'ye karşı hiçbir husumetim yok ama Bahçeli'nin politikalarını beğenmiyorum. 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyen birine, şehitlere 'kelle' diyen birine götürüp MHP'yi yaslamaya çalıştı, yasladı. Benim itirazım buna. Benim MHP'ye, ülkücülere itirazım yok. Bahçeli'nin politikalarına itirazım var. MHP gibi bir partiyi getirip Tayyip Erdoğan'a yasladı. 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' dedi mi Tayyip Erdoğan? Dedi. Şehitlere, 'kelle' dedi mi, dedi. Bunları yapan birine MHP gibi köklü bir partiyi yaslarsa Bahçeli'nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil."