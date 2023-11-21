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Yaşam Koyun sürüsünün tipiyle mücadelesi
Yaşam

Koyun sürüsünün tipiyle mücadelesi

Yeniakit Publisher
2023-11-21 09:25:00 -

Nisan ayında yaylalara çıkarılan koyun sürülerinin dönüş yolculuğu başladı. Erzincan'ın Tercan ilçesi sınırlarındaki yayladan köye götürülen koyun sürüsü, geri dönüş yolunda yüksek kesimli güzergâhta yağan kar ve tipiye yakalandı.

Doğu Anadolu’ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan’ın Tercan ilçesinden yaylalara çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı. Şavak aşiretinden Budak ailesine ait sürü, kar altında kaldı. Yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.

Sürü sahibi Yusuf Budak, "Aniden bastıran kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yaylada mahsur kalmasına neden oldu. Hayvanlarımızı köye indirmek için çobanlarımıza yardım etmeye geldik. Kar 60 cm'yi buldu. Yıllar sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

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