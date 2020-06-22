Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde koyun sürüsüne saldırılan tilkiyi, çoban köpekleri telef etti.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde koyun sürüsüne saldırılan tilkiyi, çoban köpekleri telef etti.
İlçeye bağlı Büyükkızılcık Mahallesinde otlanan koyun sürüsüne dağda tilki saldırdı. Tilkinin saldırmasıyla çoban köpekleri harekete geçti. Çoban köpeklerinin yaraladığı tilki, telef oldu.
İsmi öğrenilemeyen sürü sahibi ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.