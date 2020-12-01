  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Koyun otlatırken öldürüldü
Yerel

Koyun otlatırken öldürüldü

45 yaşındaki Mehmet Gören, koyun otlattığı sırada husumetlisi tarafından vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:50:00 -
Koyun otlatırken öldürüldü

Olay, pazar günü Gaziantep'in Karkamış ilçesi, Germiş Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Gören çayırda hayvan otlattığı sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen İ.K. (17) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, İ.K., yanındaki tüfekle Mehmet Gören'e ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gören, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gören, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Gören'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan ve daha sonra jandarmaya teslim olan İ.K. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
Yusuf Alabarda: İstihbarat İran'da alarm veriyor
Gündem

Yusuf Alabarda: İstihbarat İran'da alarm veriyor

Önce General Kasım Süleymani ardından da İran'ın nükleer programının kilit ismi olan Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesi hakkınd..
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay