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Yerel Koyun hırsızları tutuklandı, bütün ilçe rahat nefes aldı
Yerel

Koyun hırsızları tutuklandı, bütün ilçe rahat nefes aldı

Yeniakit Publisher
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Koyun hırsızları tutuklandı, bütün ilçe rahat nefes aldı

Manisa’nın Kula ilçesinde son zamanlarda artan koyun hırsızlığı olayıyla ilgili yürütülen çalışma yürüten güvenlik görevlileri 2 şüpheliyi yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde son zamanlarda koyun hırsızlığının artması besicileri tedirgin ederken son olarak 8 koyunun çalındığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, C.T. (20) ve E.K. (19) isimli şüphelileri tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan C.T. ve E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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