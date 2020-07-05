  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köylülerin yayla mesaisi renkli görüntüler oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-07-05 10:50:47 -
Köylülerin yayla mesaisi renkli görüntüler oluşturdu

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli tarım ve hayvanlık merkezlerinden Kars'ta köylülerin yaylalardaki mesaisi güzel görüntüler oluşturuyor.

Bölgede geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, haziran ayında verimli otlakların bulunduğu yüksek rakımlı yaylalara çıkarak güz dönemine kadar hayvanlarını burada otlatıyor.

1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası, her yıl bölgedeki köylerde yaşayanlara ev sahipliği yapıyor.

Çocuklarıyla yaylaya gelen aileler, teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşıyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadın ve erkekler, hava kararıncaya kadar çalışıyor.

Teknolojik cihazlardan uzak kalan çocuklar da geleneksel oyunları oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Köylülerin yeşilin tüm renklerine bürünen yaylalarda hayvanların bakımını yapması, çocukların oyun oynaması renkli görüntüler oluşturuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı