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Yerel Köylüler yetişti! Alevler erkenden söndürüldü
Yerel

Köylüler yetişti! Alevler erkenden söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-21 17:01:00 -
Köylüler yetişti! Alevler erkenden söndürüldü

Bolu'da hızla yayılan alevlere tarlaları sürerek müdahale eden köylüler, büyük bir felaketin önüne geçti.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Örencik köyünün Aşağı Mahallesi’nde Fehmi Y. ait evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, bahçenin yakınında bulunan tarlaya sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Köyde bulunan su tankeri ile yangına ilk müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar, jandarma ekipleri ve arazözlerle yangın güçlükle söndürüldü. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla köydeki vatandaşlar traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önüne geçti.

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