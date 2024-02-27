Köylüler ile bir türlü anlaşma sağlanamadı! Petrol kuyusu için arazilere el konulacak

MAPEG, TPAO’nun Diyarbakır’daki işletme ruhsatı kapsamında açtığı Kayayolu Hazro 2 Kuyusu için, Diyarbakır Sur’da kamulaştırma yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ilinin sınırları içinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/4857 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatı sahasında açılan Kayayolu Hazro 2 Kuyusunun lokasyon sahası için; Diyarbakır ilinin Sur ilçesine bağlı Kayayolu Köyündeki 107 ada, 2 numaralı parselin 14.223,36m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuruda bulunmuştu.

MAPEG başvuruyu inceledi ve talebi onayladı. Buna göre rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 7. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan başvuru konusu taşınmazın anılan kısmı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılacak.

Kaynak: enerji günlüğü