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Köylüler dehşeti yaşadı! Aç kurtlar köye indi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köye inen kurtlar 20koyunu telef etti.

14 Ağustos 2018 Salı 17:02
Köylüler dehşeti yaşadı! Aç kurtlar köye indi

Kastamonu'da Taşköprü ilçesine bağlı Paşa köyünde ahırına giden Cengiz Erkan, 20 koyununun telef olduğunu gördü.

İncelemede, koyunların kurtlar tarafından telef edildiği belirlendi.

Köy muhtarı Hamit Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtların ormanlık alandan köye inmesi nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Köy ve ormanlık alanda hayvanları otlatırken artık daha dikkatli davrandıklarını belirten Tuncel, "Kurtların köye indiğini görmek bizleri çok şaşırttı. Zaman zaman kurtların hayvanları telef ettiğini duyuyorduk ama bu kadarını yapacaklarını hiç tahmin etmemiştik. Arkadaşımızın 20 koyunu telef oldu. Hepimiz çok üzüldük." dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:02
  1. Kastamonu
  2. Kurtlar köye indi
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