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Aktüel

Köylü kadınların yetiştirdiği güller Anneler Günü'ne hazır

Osmaniye'de kurdukları kooperatife bağlı 2 dekarlık serada gül yetiştiren köylü kadınlar, "Anneler Günü" öncesi siparişlere yetişmek için mesai harcıyor - Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan: - "Elimizdeki gülleri annelerimize yetiştirebilmek için çabalıyoruz. Biz de anneyiz. Birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğu demek"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:03:41 -
Köylü kadınların yetiştirdiği güller Anneler Günü'ne hazır

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde kurdukları serada gül yetiştiren köylü kadınlar, Anneler Günü siparişlerini yetiştirebilmek için çalışıyorlar.

Değirmenocağı Rahime Hatun Kırsal Kalkınma Kooperatifini kuran ve 2 dekarlık alanda gül yetiştiren kadınlar, Türkiye'nin her yerinden gelen taleplere cevap vermek için yoğun mesai harcıyor.

Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gül üretimi sayesinde köyde yaşayan kadınların aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Özel günlerde işlerinin arttığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anneler Günü gibi özel günlerde çiçekçilerin siparişlerini yetiştirebilmek için seramızda 6 arkadaşımızla yoğun çalışıyoruz. Cennet annelerinin ayakları altındadır. Biz de annelerimize kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz bu çiçekleri hediye etmek için bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu günler çok satış yaptığımız özel günlerdir. Köy kadınlarımızın kurduğu kooperatifimizde, özenle hazırladığımız kesme güllerin annelere ulaşacak olması bizleri mutlu ediyor."

Kooperatife Anneler Günü nedeniyle Türkiye'nin her yerinden sipariş geldiğini belirten Erdoğan, "Elimizdeki gülleri annelerimize yetiştirebilmek için çabalıyoruz. Biz de anneyiz. Birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğu demek." dedi.


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