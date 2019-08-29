0553 313 94 23

Köylere kütüphaneli akıllı durak

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez’den başlandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
Köylere kütüphaneli akıllı durak

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez’den başlandı.


Durakların teslim, muayene ve kabul işlemleri Keşan şantiyesinde yapıldığı için montaj çalışmalarına Enez ilçesine bağlı köylerden başlandı. Muhtarlarla koordineli olarak yerleri belirlenen duraklar için standart kalıp kullanılarak 15 santimetre kalınlığında beton atılıyor. Durak zeminlerine atılan betonun ardından montaj ekibi gelerek duraklarını yerlerine monte ediyor. Bu çalışma tüm köyleri kapsayacak şekilde güneyden kuzeye doğru devam edecek.


Duraklarda akıllı telefon ve tabletler vasıtasıyla kitap okumanın da mümkün olacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, "Duraklarda karekod uygulaması da mevcut, yani durakta bekleyen insanlar dilerlerse, bekledikleri süre boyunca akıllı telefon ya da tabletlerinden kitap okuyabilecek ve vakitlerini bu şekilde geçirebilecekler. Bu projeyi farklı kılan taraf ise köylerimizde tatbik ediliyor olmasıdır. Ben buradan sadece bu projede değil, tüm projelerimizde bize sonsuz destek veren sayın valimize şükranlarımı sunuyor, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tariş kuru incir alım fiyatlarını açıkladı
    1. Tariş kuru incir alım fiyatlarını..
    2. Çorum'da kazı çalışmasında kemik..
    3. TEB’den emeklilere özel ihtiyaç..
    4. Manisa, Arapların sağlıkta yeni..
    5. Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa..
    6. "PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"
    7. Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini..
    8. "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir..
    9. Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. CHP'li başkan hakkında suç duyurusu
    11. Tatvan’da yol yapım çalışmaları
    12. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    13. GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı
    14. Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer..
    15. AKBEM öğrencileri sihirbaz ve..
    16. Hilmi Güler heyelan bölgesinde
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Borsa ilk yarıda yükseldi
    19. Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve..
    20. Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı..
    21. Sahil ve koylar denetimli serbestlik..
    22. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    23. Terör sevici AB'den görevden alınan..
    24. "Şerbet-i Fünun" projesiyle Trakya..
    25. İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz
    26. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    27. Günün ilk yarısında en çok değer..
    28. ROBOİK yarışmasında final heyecanı
    29. Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar..
    30. Beden saatini yeniden kurmanın..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı