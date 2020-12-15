Köylerdeki çocukların yüzünü güldürüyor
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Nurettin Büyüm, sosyal medya üzerinden topladığı ve yaptığı takıları takas ederek aldığı oyuncakları gittiği köylerde çocuklara dağıtarak yüzlerini güldürüyor.
“Köydeki bir çocuğa hediye ettiğim oyuncağın oluşturduğu mutluluk dünyaya bedel” diyen Büyüm “Sadece Bitlis Hizan’da 37 köy ve 13 mezraya giderek bine yakın çocuğun mutluluğuna vesile oldum. Diyarbakır’da ise 578 köyün tamamına giderek oyuncak ve hediyelik eşya dağıttım” dedi.