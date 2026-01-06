Köye inen vaşakları kurtlar kovaladı

İlçeye bağlı Kılıçköy'de köy muhtarlığı tarafından yerleştirilen güvenlik kamerasına nesli tehlike altındaki ormanın hayaleti olarak bilinen 2 vaşak yansıdı. Köyün çevresinde dolaşan vaşakların, bölgeye yiyecek aramak için gelen 2 kurt tarafından kovalandığı görüldü. Vaşaklar kaçarken, kurtların bir süre daha köyün çevresinde dolaştığı anlar dikkat çekti.

Önceki gün de aynı köyde gezinen bir vaşağın tavşanı avlama anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Köyde kış nedeniyle yaşayan kişi sayısının azalması dolayısıyla vahşi hayvanların sık sık bölgeye uğradığı belirtildi.