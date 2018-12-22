Köye inen kurt sürüsü, 2 köpeği paramparça etti
Ardahan’ın Açıkyazı köyüne inen 10 adet kurt, Ergin Topçu’ya ait iki köpeği parçalayarak telef etti.22 Aralık 2018 Cumartesi 10:26
Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köylere inmeye başladı. Ardahan’ın Açıkyazı köyüne inen 10 adet kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü Ergin Topçu’ya ait iki köpeği parçalayarak telef etti. Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü kaçarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.
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