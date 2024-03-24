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Yerel Köye inen ayılar arı kovanlarını parçaladı
Yerel

Köye inen ayılar arı kovanlarını parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-03-24 17:09:00 -
Köye inen ayılar arı kovanlarını parçaladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ayılar, arı kovanlarına zarar verdi.

İlçenin Andaç köyüne inen ayılar, Mesiha Ölmez'e ait arı kovanlarına saldırdı.

Ayılar, parçaladıkları kovanların içindeki balı yedi, çok sayıda arı da telef oldu.

Ölmez'in durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ekipler köye gelerek inceleme yaptı.

40 kovan zarar gördü

Ekipler, 40 kovanın zarar gördüğünü tespit etti. Oluşan zarar nedeniyle üreticiye destek verileceği belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​

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