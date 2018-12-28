Köye indiler... Dehşet!
Kastamonu’da aç kalan kurtlar, köy meydanına kadar inerek karşılarına çıkan çoban köpeğini boğdu, ardından ormanlık alana getirerek yedi.28 Aralık 2018 Cuma 16:24
Kastamonu Daday ilçesine bağlı Arabacılar köyünde aç kalan kurtlar, köyün yerleşim yerine kadar indi. Köyde bulunan bir çoban köpeği ise kurtların saldırısına uğradı.
Kurtlar, çoban köpeğini boğarak, ardından ormanlık alana sürükledi. Kurtlar, ormanlık alanda köpeği parçalayarak yedi.
Bir süre sonra köpeği aramaya çıkan köylüler, ormanlık alanda çoban köpeğinin sadece kemiklerini bulabildi.
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