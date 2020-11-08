Köydeki 14 evin 10’u yandı
Kastamonu merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman Köyü Merkez Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın, 10 evin tamamen yanmasına neden oldu.
Mahallenin camisi de yangından zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangını köye giderek inceleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, yanan 5 evin boş olduğunu belirterek "Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız” dedi.