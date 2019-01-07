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Köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi

Sivas merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Şahbey köyünde rahatsızlanan yaşlı adam, kar yüzünden kapanan köy yolunun açılması üzerine hastaneye götürüldü.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:17
Köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Mehmet Yıldız (65), İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Sivas merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Şahbey köyünde sabah saatlerinde rahatsızlanan Mehmet Yıldız'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, karla kaplı bölgede ilerleyemedi. Bunun üzerine Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolu iş makineleri yardımıyla açarak Şahbey köyüne ulaştı. Sağlık ekipleri, yaşlılığa bağlı karın ağrısı, yüksek tansiyon ve diyabet sorunları bulunan Yıldız'a ilk müdahaleyi köyde yaptı. Mehmet Yıldız daha sonra ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakınları, olaya hızla müdahale eden sağlık ekipleri ile Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:17
  1. Sivas
  2. Şahbey Köyü
  3. Köyde mahsur kalan hasta
  4. yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi
  5. kar yüzünden köy yolu kapandı
  6. Mehmet Yıldız

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