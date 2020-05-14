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Aktüel

Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde alınan istihbari bilgiler sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen üç kişinin üzerinde 10 paket eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:47:07 -
Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde alınan istihbari bilgiler sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen üç kişinin üzerinde 10 paket eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Köyceğiz İlçesinde oturan K.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda K.Ç., Ü.K. ve O.K. isimli şahıslar aralarında gerçekleşen alışveriş esnasında suçüstü yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada, satışa hazır birer gram olarak paketlenmiş halde toplam 10 paket 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak K.Ç., Ü.K. ve O.K. isimli şahıslar gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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