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Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine kulak verdi

Köyceğiz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve proje koordinatörü Gökhan Esen yürütücülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile uygulamaya konulan ‘Sen de sporun sesine kulak ver’ projesi kapsamında futbol, basketbol, voleybol, bocce, dart, tenis, masa tenisi, bisiklet branşlarında birçok etkinlik düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:44
Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine kulak verdi

Köyceğiz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve proje koordinatörü Gökhan Esen yürütücülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile uygulamaya konulan ‘Sen de sporun sesine kulak ver’ projesi kapsamında futbol, basketbol, voleybol, bocce, dart, tenis, masa tenisi, bisiklet branşlarında birçok etkinlik düzenlendi.


15 Ekim-15 Ocak tarihleri arasında düzenlene ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın verdiğibütçe ile okula alınan malzeme ve ekipmanlar projede kullanıldı. Projenin amaçlarından olan; teknoloji bağımlılığından gençleri kurtarmak, uzaklaştırmak, obezite ile mücadele etmek gibi çağın temel sorunlarına dikkat çekildi.


Projenin uygulama aşamasının sonunda aşure ikramı ve kız futbol müsabakası ile kapanış yapıldı. Projenin kapanışında, katılım sağlayan, görev alan bütün öğrencilere madalya ve kupaları düzenlenen törende verildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:44
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