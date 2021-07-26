Köybaşı TS'de

2021-2022 sezonunda Bordo Mavili takımda top koşturacak olan İsmail Köybaşı, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çok heyecanlandım, kalbim pır pır atıyor. Uyumun ve aile olmanın başarıyı getireceğine inanıyorum. Burada olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli olduğum dönemde hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak da hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsmail Köybaşı Kimdir?

İsmail Köybaşı 10 Temmuz 1989 İskenderun, Hatay’da doğdu.Sol bek mevkiinde görev yapan Köybaşı 1.78 boyundadır. Köybaşı, futbola İskenderun Kartalspor'da başlayan ve geçen 2 yılın ardından Gaziantepspor alt yapısına amatör transfer oldu. Köybaşı transferden sonra Gaziantepspor'un PAF takımında çıkış yaptı ve 18 yaşında A takıma yükselerek bunu daha da geliştirdi. İsmail Köybaşı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giymiştir. İsmail Köybaşı 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.