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Yerel Köy imamı kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Yerel

Köy imamı kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir köyde imamlık yapan bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:49:00 -
Köy imamı kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Katranlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köy imamı Abdullah Yılmaz (54) tarlasına gitmek üzere traktörünü kullandı. Tarla yolunun dik virajında manevra yaparken traktörün hakimiyetini kaybeden Abdullah Yılmaz devrilen traktörün altında kaldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde köy imamı Abdullah Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Yorumlar

adanalı

Allah Rahmet eylesin fakat bu otomobil hani Traktör nerede kardesim.
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