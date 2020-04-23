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Aktüel

Köy çocuklarının 23 Nisan kutlaması

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesine bağlı Yesilyöre Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nın coşkusunu kendi aralarında kutlayarak yaşadı.

2020-04-23 15:18:54 -
Köy çocuklarının 23 Nisan kutlaması

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesine bağlı Yesilyöre Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nın coşkusunu kendi aralarında kutlayarak yaşadı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı kutlanıyor. Türkoğlu İlçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi’nde yaşayan çocuklar da bir araya gelerek 23 Nisan kutlaması yaptılar. Kendi aralarında İstiklal marşı okuyup, 23 Nisan adlı şiirlerini seslendirdiler. Okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini dile getiren çocuklar korona virüs’ün biran önce bitmesi için ’Evde kal Türkiye’ dediler.

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