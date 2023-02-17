Kovun şunları yardımlarına ihtiyacımız yok! Alman vakıflarından deprem bölgesinde misyonerlik çalışması!

Türkiye, 12 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, toplamda 11 ilde etkili oldu. Büyük yıkımlara, binlerce can kaybına ve çok kişide vatandaşın yaralanmasına neden olan deprem, dünyanın gündemine oturdu.

İlk andan itibaren büyük bir mücadele ile arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çok sayıda depremzedeyi enkazdan çıkarmayı başardı.

YARALAR SARILIYOR

Türkiye’nin kenetlendiği acı olayda, binlerce gönüllü vatandaş afet bölgesine giderek ihtiyaçları ulaştırdı.

Şimdilerde ise sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Dünyanın dört bir yanından yardımların yapıldığı bölgede, depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük uğraş veriliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR

Depremden en çok etkilenen çocuklar için de ayrı bir mücadele veriliyor. Yaşanılan zor günleri atlatmaları için gönüllü vatandaşlar tarafından oyun alanları oluşturuluyor.

Bu kapsamda yaşanan acı felaket ile mücadele edilirken, yaşanan bir olay gündem oldu.

ALMANLAR MİSYONERLİK PEŞİNDE

Almanlar tarafından bölgedeki depremzede çocuklar için ihtiyaç malzemeleri götürüldü.

Poşetlerin içerisinden “İsa seni seviyor” yazılı kartlar, afet bölgesinde endişeye neden oldu.

‘ALLAH AŞKINA UYANIK OLALIM’

Paketleri açan gönüllüler, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Misyonerlik çalışmalarının yapıldığını fark eden bir kadın, o anları kayıt altına alarak şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, Kahramanmaraş’ta çevreyi ziyarete çıkıp çadırları gezelim dedik. Bir okulun bahçesine girdik. Almanlar burada “İsa sizi seviyor” kartları hazırlamışlar. Çocukları oynatıyorlar, hiçbir izin belgeleri yok. Burada gelmişler misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Allah aşkına ücretli öğretmenlerimiz, görevde olmayanlar burada her şey, her imkan var. AFAD’ın çadırları var, yardıma geldiğinizi söylerseniz. Burada bir savaş veriyor ülkecek. Allah aşkına uyanık olalım.”