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Dünya Kovid testi pozitif çıkmıştı! Norveç Kralı 5. Harald rahatsızlandı
Dünya

Kovid testi pozitif çıkmıştı! Norveç Kralı 5. Harald rahatsızlandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Norveç Kralı 5. Harald’ın hastalandığı ve görevine ara verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:13:00 -
Kovid testi pozitif çıkmıştı! Norveç Kralı 5. Harald rahatsızlandı

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kral için “gerekli tüm muayene ve testlerin yapılacağı” ve görevinin başına dönene kadar işleri Veliaht Prens Haakon’un yürüteceği bildirildi.

Kral 5. Harald, dün Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası Huitfeldt’in Kovid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmıştı.

Norveç haber ajansı NTB’ye yaptığı açıklamada Huitfeldt, “Kral Harald, Kraliçe Sonja veya veliaht Prens Haakon’a (virüs) bulaştırmadığımı içtenlikle umuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış; 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.

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