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Dünya Kovid aşısıyla ilgili korkutan itiraf!
Dünya

Kovid aşısıyla ilgili korkutan itiraf!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 17:54:00 -
Kovid aşısıyla ilgili korkutan itiraf!

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısının nadir bir yan etkiye neden olabileceğini ilk kez kabul etti.

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği Kovid aşısının nadir bir yan etkiye neden olabileceğini ilk kez kabul etti.

2021 yılının Nisan ayında olduğu Kovid aşısı sonrası beyninde pıhtı atan ve beynindeki kalıcı hasar nedeni ile çalışamayacak hale gelen iki çocuk babası Jamie Scott'un geçtiğimiz yıl ilaç devi AstraZeneca'ya dava açtı.

Aşı sonrası benzer sorunları yaşadığını iddia eden 51 kişi de mahkemeye gidince olay toplu bir davaya dönüştü. Avukatlar AstraZeneca-Oxford aşısının “kusurlu” olduğunu ve aşının bir çok aile üzerinde yıkıcı bir yan etki olduğunu öne sürüyor, AstraZeneca ise bu iddiaları şiddetle reddediyor.

ŞİRKET AYLAR SONRA İTİRAF ETTİ: AŞI TTS'YE NEDEN OLABİLİR

Şirket davaya Mayıs ayında verdiği ilk cevapta "Sorunun aşıdan kaynaklandığını kabul etmiyoruz" demişti, ancak yoğun hukuki çatışmaların ardından, Şubat ayında verdiği savunmada Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini itiraf etti.
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