Kovid-19'un çalışma hayatına etkileri "webinar"la değerlendirildi

ANKARA (AA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği MESS Horizon webinarlarının bu haftaki oturumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ve MESS üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un ev sahipliğinde gerçekleşen webinarda (internet semineri), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin çalışma hayatına etkileri değerlendirildi.

Bakan Selçuk, oturumda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından MESS üye iş yerlerinden yöneticilerin yönelttiği soruları da yanıtladı.

Webinarın açılış konuşmasını yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, istihdamın sürekliliğini sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda pandemi sürecinin başından bu yana Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile temas halinde olduklarını belirtti.

MESS üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda birçok konuyu Bakanlığın gündemine taşıdıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarına işaret eden Akkol, "Kovid-19'un kısa çalışma kapsamına alınması, kısa çalışma başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması, 2 ay olan telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılması, yıllık izin kullanımında esneklik yaratılması, asgari ücret desteği sağlanması gibi önemli konularda Bakanlığımız çok hızlı aksiyon alarak bizlere destek oldu. 200 bine yakın istihdamlarını pandemi döneminde de korumayı başaran 241 MESS üyesi iş yerimizin büyük çoğunluğu kısa çalışma desteğinden faydalanıyor." ifadelerini kullandı.



Akkol, bu süreçte çalışanların sağlığını ilk sıraya koyduklarını belirterek, MESS'in çalışanlarına özel sigorta imkanı sağladığını ve kısa çalışma ödeneğine ek olarak gelir kaybını önlemek için ücret ödendiğini aktardı.

Akkol, şunları kaydetti:

"Kronik rahatsızlıkları bulunan çalışanların da kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi, atıfet kabilinden ücret ödemelerinin vergiden muaf tutulması, vergi ödemelerinin ertelenmesinde kapsam dışı kalan iş kollarının kapsama dahil edilmesi, işsizlik sigortası fonu prim ödemelerinde işveren payının 1 yıl boyunca alınmaması ve telafi çalışmasının 4 aydan sonrası için de uzatılması, işverenlerin ve üyelerimizin gündeminde olan konular. Bu konularla ilgili olarak hayata geçirilecek uygulamaların da çalışma arkadaşlarımıza ve iş yerlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

- "500 milyon lirayı bulan destek paketini uygulamaya koyduk"

"Üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için toplamı 500 milyon lirayı bulan destek paketini uygulamaya koyduk." vurgusunu yapan Akkol, karşılıksız üye desteğini öne çekerek 2 yılı kapsayan ödemeyi tek seferde yaptıklarına dikkati çekti.

Üyelerin aidat ödemelerini de 6 ay süresince ertelediklerini ifade eden Akkol, iş yerlerine 2 milyon maske, 30 ton dezenfektan desteği verdiklerini, bu hafta ek olarak 1 milyon maske dağıtımı daha yapacaklarını bildirdi.

Akkol, 130 bin çalışana sağladıkları Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın kapsamına Kovid-19 tedavilerini de dahil ettiklerini belirterek, "Çalışma arkadaşlarımız için indirimli online alışveriş imkanı yarattık. Sadece çalışanları değil, karantina şartlarında evde kalmak durumunda olan diğer aile fertlerini de düşünerek, online eğitimlerimizin içeriklerini geliştirdik. İlkokuldan liseye kadar farklı seviyeleri kapsayan online kodlama eğitimlerimizi tüm Türkiye'deki çocukların kullanımına açtık." bilgisini paylaştı.