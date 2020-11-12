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Aktüel Kovid-19'u yenip immün plazma bağışçısı oldular
Aktüel

Kovid-19'u yenip immün plazma bağışçısı oldular

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:07:16 -
Kovid-19'u yenip immün plazma bağışçısı oldular

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan 3 kişi, yaşam mücadelesi verenlere umut olmak için immün plazma bağışında bulundu.

İlçede hastalığa yakalandıktan sonra başarılı bir tedavi süreci geçiren Erkan Er, Kadir Alaş ve Tefik Yatır, belirlenen sürenin geçmesinin ardından, durumu ağır olan vatandaşlara uygulanan immün plazma destek tedavisine katkı sağlamak için hastaneye başvurdu.

Plazma bağışında bulunan gönüllüler, Pamukova Kaymaklığı adına Dr. Musa Çallı ve Dr. Büşra Erdem'den teşekkür belgelerini aldı.

Doktorlar, gönüllüleri, hastalığı geçirmiş olsalar da salgının devam etmesi nedeniyle hala risk altında bulundukları yönünde uyardı.

Vatandaşları immün plazma bağışında bulunmaya davet eden gönüllüler herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerekli özeni göstermesini istedi.

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