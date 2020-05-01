Kovid-19'u yenen gençten yaşıtlarına "evde kalın" çağrısı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 19 yaşındaki genç, virüsün gençleri de etkilediğini belirterek, "evde kalın" çağrısı yaptı.

Gediz ilçesine bağlı Fırdan köyünde yaşayan Ali Rıza Uludağ, rahatsızlığının 10 Nisan'da yüksek ateş, boğaz ağrısı ve şiddetli öksürmeye başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım istedi.

Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Uludağ, Kovid-19 şüphesiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Uludağ, hastanenin pandemi servisinde tedaviye alındı. Hastanedeki 6 günlük tedavinin ardından Kovid-19'u yenen genç, evine gönderildi. Evinde 14 gün gözetimde kalan Uludağ, bu sürenin tamamlanmasının ardından köydeki yaşamına geri döndü.

- Genç yaşta olanlar "bize bir şey olmaz" demesin

Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un il dışında çalışan bir yakınından bulaşmış olabileceğini belirterek, "Bir yakınımda Kovid-19 pozitif çıkınca köydeki evimiz bir süre karantinaya alındı. Bir süre sonra yataktan kalkamaz oldum. Geçmeyen boğaz ağrım ve yüksek ateş vardı. Vücudumun her yerinde dayanılmaz ağrılar vardı. Artık suyu bile zor içiyordum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulundum. Sağlık personelinin hepsine teşekkür ediyorum. Onlar benim iyileşmem için adeta seferber oldular. Tedavi sonunda bu hastalığı yendim." diye konuştu.

Koronavirüsün gençleri de etkilediğini vurgulayan Uludağ, "Genç yaşta olanlar 'bize bir şey olmaz' demesin. Bunun örneği benim. Kovid-19'a yakalandıktan sonra çok büyük ağrılar çektim. Yataktan kalkamadım. Lütfen evde kalın. Bu hastalık gençlere de büyük zarar veriyor." dedi.

Uludağ, sağlığına kavuştuktan sonra bahçesiyle ilgilenmeye başladığını, sebzelerin bakımını yaptığını kaydetti.



KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik da Ali Rıza Uludağ'ın sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Hastanemizde bilim kurulunun önerdiği bütün tedavi protokollerini uygulamaktayız." ifadesini kullandı.