Kovid-19'u ürettiği iddia edilen Bill Gates'ten flaş açıklama

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü laboratuvarda ürettirdiği iddia edilen ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fox News Sunday'e konuşan Bill Gates, en iyi senaryo olarak pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebileceğini söyledi.

Aşı 2021 ilk aylarında kullanıma girecek

Koronavirüs aşısının 2021 yılının ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates, hayatın normale dönmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Daha önce yaptığı açıklamada "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyacı olan herkese ulaşmasının önünde engeller olduğunu belirtmişti.