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Aktüel Kovid-19'u 104 yaşında yenen Gürcü Fatma nineden insanlara "sabırlı ve iradeli" olun çağrısı:
Aktüel

Kovid-19'u 104 yaşında yenen Gürcü Fatma nineden insanlara "sabırlı ve iradeli" olun çağrısı:

"Kovid-19 hastaları bu virüsten korkmasın. Yeter ki sizde güçlü sabır ve irade olsun, bunlar olunca hastalığı yenebileceğinize inanacaksınız" - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "Bir asra tanıklık etmiş bir hayat. Fatma teyze kaç salgın ve kaç savaş atlatmış, kaç yönetim görmüş, devrim görmüş. Müthiş bir direnç. Bu aslında Kafkasya’nın, bu bölgenin direncinin bir sembolü" - "Benim için Fatma teyze gelecek yıl için bir umut"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:14:40 -
Kovid-19'u 104 yaşında yenen Gürcü Fatma nineden insanlara "sabırlı ve iradeli" olun çağrısı:

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan'ın Acara bölgesinde Keda belediyesine bağlı Akho köyünde yaşayan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 104 yaşındaki Müslüman Fatkume (Fatma) Bolkvadze, hastalık sürecindekilere sabırlı ve iradeli olmaları gerektiğini söyledi.

Bolkvadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavi sürecini evinde geçirdiğini belirterek, hayatta kalabilmesini, Allah'a, sağlığına ve inancına bağladı.

Hastalık döneminde diğer Kovid-19 hastaları gibi kendini halsiz hissettiğini, yürürken zorlandığını ve genelde iştahsız olduğunu ifade eden Bolkvadze, "Evde tedavi gördüm. Boğaz ağrısı vardı. Hastalığı Allah'ın yardımıyla yendim." dedi.

Dünya genelinde insanları sağlıklı yaşama çağrısında bulunan Fatma nine, "Kovid-19 hastaları bu virüsten korkmasın. Yeter ki sizde güçlü sabır ve irade olsun, bunlar olunca hastalığı yenebileceğinize inanacaksınız." diye konuştu.

- Fatma teyze Kafkasya'nın sembolü

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kovid-19'u yenen Bolkvadze ve ailesiyle görüntülü görüştü.

Yazgan, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolkvadze'nin artık sağlık durumunun iyi olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bir asra tanıklık etmiş bir hayat. Fatma teyze kaç salgın ve kaç savaş atlatmış, kaç yönetim görmüş, devrim görmüş. Müthiş bir direnç. Bu aslında Kafkasya’nın, bu bölgenin direncinin bir sembolü." ifadelerini kullandı.

Dünya savaşları, Sovyetler Birliği Lideri Josef Stalin'in zulmü gibi dünyadaki birçok gelişmeyi yaşamış Bolkvadze'nin Acaralı bir Müslüman kadın olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Allah sağlık versin. Güzel günler görsün" dedi.

Yazgan, bu yıl Kovid-19 salgınından dolayı dünya genelinde belli zorlukların yaşandığını, şimdi ise herkesin yeni yıl dönemine girdiğini ve söz konusu zorlukların geride bırakılması gerektiğini belirterek, "Benim için Fatma teyze gelecek yıl için bir umut." şeklinde konuştu.

- Kovid-19'a karşı tedbiri elden bırakmayalım

Fatma teyzenin bu yaşta virüsü yendiğini ama bunun insanlar için tedbirleri bırakmak anlamına gelmemesi gerektiğinin altını çizen Yazgan, "Dolayısıyla bu hikaye de yanlış anlaşılmamalı. 104 yaşındaki bir kadın bu hastalığını kolay geçirdi diye anlaşılmamalı. O kadın Allah’ın bir mucizesi ile iyileşmiştir." diye konuştu.


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