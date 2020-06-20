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Kovid-19'lu ve karantinadaki öğrenciler LGS kapsamındaki merkezi sınava sağlıkçıların gözetiminde girdi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:41:39 -
Kovid-19'lu ve karantinadaki öğrenciler LGS kapsamındaki merkezi sınava sağlıkçıların gözetiminde girdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava belirlenen iki merkezde giren Kovid-19'lu ve karantinadaki öğrencilere sağlık personeli gözetmenlik yaptı.

Kovid-19'lu öğrencilerin LGS kapsamındaki merkezi sınava girmeleri için Kayseri Şehir Hastanesi, karantinadaki öğrenciler için de Arif Eminoğlu Ortaokulu merkez olarak belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen merkezlerdeki özel izole alanlarda gerçekleştirilen sınavda, 18 sağlık personeli gözetmen olarak görev aldı.

Sınavda olumsuz bir durum yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri hazır bulundu.

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