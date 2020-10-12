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Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 816 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 816 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:22:08 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 816 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 816 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 816 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bin 150'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 66 bin 732 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 120 bin 538'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 149 bin 535 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

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