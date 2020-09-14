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Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 08:26:10 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 92 bin 71 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 780 bin 107 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

- Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 415 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 131 bin 625'e, vaka sayısı da 14 bin 768 artarak 4 milyon 330 bin 455'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 573 bin 958 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 217 artarak 70 bin 821'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 408 artışla 668 bin 381'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 471 bin 623 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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